Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat September 2015 einen Anstieg der Nachfrage um drei Prozent vermelden.

Die skandinavische Fluggesellschaft hat im September 2,435 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozent mehr als im September 2014. Das Angebot wurde um drei Prozent auf 4,355 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um elf Prozent auf 3,843 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im September hohe 88,2 Prozent, das waren 6,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 25,273 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von neun Prozent entspricht.

Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 95 Boeing 737 Maschinen und acht Boeing 787 Dreamliner Langstreckenjets.