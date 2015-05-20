Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2015 einen Anstieg der Nachfrage um vierzehn Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im April 2,134 Millionen Passagiere transportiert, das waren sieben Prozent mehr als im April 2014. Das Angebot wurde um 11 Prozent auf 4,036 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 14 Prozent auf 3,324 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im April erreichte 82,4 Prozent, dies waren 2,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresapril.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 24,213 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.