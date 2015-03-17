Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2015 einen Anstieg der Nachfrage um siebzehn Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 1,627 Millionen Passagiere transportiert, das sind sieben Prozent mehr als im Februar 2014. Das Angebot wurde um neun Prozent auf 3,136 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um siebzehn Prozent auf 2,660 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 84,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 5,5 Prozentpunkten. Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 24,155 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen.