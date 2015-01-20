Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2014 einen Anstieg der Nachfrage um siebzehn Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Dezember 1,635 Millionen Passagiere transportiert, das waren zwei Prozent mehr als im Dezember 2013. Das Angebot wurde um zwölf Prozent auf 3,348 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um siebzehn Prozent auf 2,723 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im Dezember 81,3 Prozent, das waren 3,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember. Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 23,976 Millionen Passagiere ein Jahr zuvor waren es mit 23,946 Millionen Passagieren fast gleich viele. Die Norweger betreiben eine Flotte bestehend aus 79 Boeing 737 und zwei Boeing 787, damit setzt sie der SAS als Konkurrentin schwer zu.