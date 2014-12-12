Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat November 2014 einen Anstieg der Nachfrage um einundzwanzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im November 1,766 Millionen Passagiere transportiert, das sind fünf Prozent mehr als im November 2013. Das Angebot wurde um sechzehn Prozent auf 3,540 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um einundzwanzig Prozent auf 2,795 Milliarden Sitzplatzkilometer nach oben geschnellt. Die Auslastung erreichte im November 79 Prozent, das waren 2,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,946 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.