Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat September 2014 einen Anstieg der Nachfrage um siebenunddreissig Prozent vermelden.

Die skandinavische Fluggesellschaft hat im September 2,230 Millionen Passagiere transportiert, das waren sechzehn Prozent mehr als im September 2013. Das Angebot wurde um siebenunddreissig Prozent auf 4,238 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um dreiundvierzig Prozent auf 3,451 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im September 81,4 Prozent, das waren 3,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresseptember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,581 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent entspricht.