Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2014 einen Anstieg der Nachfrage um achtundvierzig Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 1,527 Millionen Passagiere transportiert, das sind zweiundzwanzig Prozent mehr als im Februar 2013. Das Angebot wurde um sechsundvierzig Prozent auf 2,865 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um achtundvierzig Prozent auf 2,271 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 79,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von einem Prozentpunkt. Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 21,277 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.