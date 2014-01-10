Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Dezember 2013 einen Anstieg der Nachfrage um 52 Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Dezember 1,605 Millionen Passagiere transportiert, das waren 27 Prozent mehr als im Dezember 2012. Das Angebot wurde um achtundvierzig Prozent auf 2,992 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zweiundfünfzig Prozent auf 2,335 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im Dezember 78 Prozent, das waren 1,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresdezember. Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 20,712 Millionen Passagiere ein Jahr zuvor waren es 17,685 Millionen Passagiere. Die Norweger betreiben eine Flotte bestehend aus 79 Boeing 737 und zwei Boeing 787, damit setzt sie der SAS als Konkurrentin schwer zu.