Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat September 2013 einen Anstieg der Nachfrage um dreissig Prozent vermelden.

Die skandinavische Fluggesellschaft hat im September 1,920 Millionen Passagiere transportiert, das sind siebzehn Prozent mehr als im September 2012. Das Angebot wurde um dreiunddreissig Prozent auf 3,086 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um dreissig Prozent auf 2,416 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung erreichte im September 78,3 Prozent, das war 1,7 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresseptember. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 19,834 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent entspricht. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 68 Boeing 737 Maschinen und hat kürzlich ihren ersten Dreamliner in die Flotte aufgenommen.