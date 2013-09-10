Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat August 2013 einen Anstieg der Nachfrage um dreissig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im August 1,973 Millionen Passagiere transportiert, das sind vierzehn Prozent mehr als im August 2012. Das Angebot wurde um einunddreissig Prozent auf 3,440 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um dreissig Prozent auf 2,726 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im August erreichte 79,2 Prozent, dies waren 1,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresaugust. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 19,562 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozent gleichkommt. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 68 Boeing 737 Maschinen und hat kürzlich ihren ersten Dreamliner in die Flotte aufgenommen.