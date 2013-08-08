Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juli 2013 einen Anstieg der Nachfrage um neunundzwanzig Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juli 2,129 Millionen Passagiere transportiert, das waren siebzehn Prozent mehr als im Juli 2012. Das Angebot wurde um dreissig Prozent auf 3,698 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um neunundzwanzig Prozent auf 3,177 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im Juli erreichte 85,9 Prozent, dies waren 0,9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuli. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 68 Boeing 737 Maschinen und hat kürzlich ihren ersten Dreamliner in die Flotte aufgenommen.