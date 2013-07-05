Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Juni 2013 einen Anstieg der Nachfrage um 35 Prozent vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Juni 1,912 Millionen Passagiere transportiert, das waren einundzwanzig Prozent mehr als im Juni 2012. Das Angebot wurde um einunddreissig Prozent auf 3,097 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um fünfunddreissig Prozent auf 2,464 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung im Juni erreichte 79,6 Prozent, dies waren 2,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 68 Boeing 737 Maschinen und hat kürzlich ihren ersten Dreamliner in die Flotte aufgenommen.