Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Mai 2013 einen Anstieg der Nachfrage 34 Prozentpunkten vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im Mai 1,886 Millionen Passagiere transportiert, das sind zweiundzwanzig Prozentpunkte mehr als im Mai 2012. Das Angebot wurde um dreiunddreissig Prozentpunkte auf 2,792 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um vierunddreissig Prozentpunkte auf 2,150 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen ist. Die Auslastung im Mai erreichte 77 Prozent, dies waren 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmai. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 68 Boeing 737 Maschinen.