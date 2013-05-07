Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat April 2013 einen Anstieg der Nachfrage um 36 Prozentpunkte vermelden.

Die Fluggesellschaft hat im April 1,710 Millionen Passagiere transportiert, das waren 27 Prozentpunkte mehr als im April 2012. Das Angebot wurde um vierzig Prozentpunkte auf 2,651 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 36 Prozentpunkte auf 1,952 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im April erreichte 73,6 Prozent, dies waren 2,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresapril. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 68 Boeing 737 Maschinen.