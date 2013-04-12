Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat März 2013 einen Anstieg der Nachfrage um zwanzig Prozentpunkte ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im März 2013 1,440 Millionen Passagiere transportiert, das sind sechs Prozentpunkte mehr als im März 2012. Das Angebot wurde um zwanzig Prozentpunkte auf 2,329 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage ebenfalls um zwanzig Prozentpunkte auf 1,808 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Im März erreichte die Auslastung 77,6 Prozent, dies waren 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresmärz. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.