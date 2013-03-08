Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Februar 2013 einen Anstieg der Nachfrage um neunzehn Prozentpunkte ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Februar 1,254 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozentpunkte mehr als im Februar 2012. Das Angebot wurde um neunzehn Prozentpunkte auf 1,960 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um neunzehn Prozentpunkte auf 1,535 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung im Februar erreichte 78,3 Prozent, dies war gleich viel wie im Vorjahresfebruar. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.