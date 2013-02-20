Norwegian meldet mehr Verkehr

Die Low Cost Airline Norwegian Air Shuttle kann für den Monat Januar 2013 einen Anstieg der Nachfrage um 19 Prozent ausweisen.

Die Fluggesellschaft hat im Januar 1,237 Millionen Passagiere transportiert, das sind neun Prozentpunkte mehr als im Januar 2012. Das Angebot wurde um 24 Prozentpunkte auf 2,089 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 19 Prozentpunkte auf 1,509 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Januar 72,2 Prozent, dies waren 3,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjanuar. Im letzten Jahr flogen mit Norwegian Air Shuttle 17,685 Millionen Passagiere ein Jahr zuvor waren es 15,698 Millionen Passagiere. Die Norweger betreiben eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen und setzt der SAS als Konkurrentin schwer zu.