Norwegian meldet hohes Passagierwachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle hat im Juni 2018 insgesamt 3,497 Millionen Passagiere transportiert, das waren vierzehn Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Das Angebot wurde um 43 Prozent auf 8,814 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 44 Prozent auf 7,977 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung erreichte im Juni hohe 90,5 Prozent, dies waren 0,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten 12 Monate gerechnet konnte Norwegian 35,322 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von vierzehn Prozent.