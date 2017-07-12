Norwegian meldet hohes Passagierwachstum

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle hat im Juni 2017 insgesamt 3,059 Millionen Passagiere transportiert, das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

Das Angebot wurde um zwanzig Prozent auf 6,173 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um neunzehn Prozent auf 5,540 Milliarden Sitzplatzkilometer zulegen konnte. Die Auslastung erreichte im Juni 89,7 Prozent, dies waren 0,5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten 12 Monate gesehen konnte Norwegian 31,029 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von dreizehn Prozent.