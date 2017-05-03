Norwegian fliegt ab Hannover

Ab sofort ist eine neue Fluggesellschaft regelmäßig zu Gast in Hannover. Norwegian nimmt die Verbindung nach Málaga auf.

Zweimal wöchentlich geht es mit der norwegischen Fluggesellschaft direkt und günstig an die Costa del Sol. Auch die Fluggesellschaften Eurowings und Aegean Airlines starten im Mai mit gleich drei neuen Zielen ab Hannover.

Traditionell taufte die Flughafenfeuerwehr das erste Flugzeug von Norwegian, das in Hannover landete. In den kommenden Wochen baut Norwegian das Angebot ab Hannover weiter aus. Ab dem 04. Juni 2017 ist Alicante im Programm – jeweils sonntags und mittwochs. Am 10. Juni kommt der Direktflug nach Palma de Mallorca hinzu – jeweils samstags und mittwochs. Die Flüge sind bereits buchbar. Auf allen Strecken setzt Norwegian neue Maschinen vom Typ Boeing 737-800 ein. An Bord gibt es kostenloses WLAN.

Ab dem 03. Mai geht es zudem direkt mit der Lufthansa-Tochter Eurowings nach Sardinien. Olbia wird ein Mal pro Woche, immer mittwochs, direkt von Hannover aus angesteuert. Ab dem 21. Mai kommt ein weiteres Ziel auf Sardinien hinzu. Jeden Sonntag geht es nach Cagliari.

Und ab Juni kommen dann alle Kroatien-Urlauber auf Ihre Kosten: Eurowings nimmt Rijeka neu in den Flugplan mit auf und fliegt immer donnerstags in die kroatische Hafenstadt. Aegean Airlines startet im Mai mit einem neuen Direktflug nach Athen. Ab dem 20. Mai geht es montags, mittwochs und samstags in die griechische Metropole.

Flughafen Hannover