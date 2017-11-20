Norwegian fliegt ab Friedrichshafen

Norwegian Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Kurz vor Weihnachten, ab dem 23.12.2017, wird die führende skandinavische Low Cost Airline Norwegian Flüge von London nach Friedrichshafen anbieten.

Die Strecke richtet sich in erster Linie an britische Skitouristen. Als Anfang Oktober Monarch Airlines, eine der traditionsreichsten britischen Touristikairlines, überraschend Insolvenz anmeldete, war davon auch die Strecke London-Friedrichshafen betroffen. Dem Bodensee-Airport Friedrichshafen ist es gelungen, gemeinsam mit führenden britischen Ski-Reiseveranstaltern in Rekordzeit ein Ersatzangebot zu etablieren: Zwischen 23.12.17 und 16.04.18 wird Norwegian die Strecke London (Gatwick) – Friedrichshafen mit einem wöchentlichen Flug bedienen. Zum Einsatz kommen Machinen des Typs Boeing 737-800 mit 189 Sitzen. Weiterhin werden British Airways und easyJet mit jeweils 2 Flügen pro Woche den Bodensee-Airport mit London-Gatwick verbinden.

Bodensee Airport