Norwegian erzielt Rekordgewinn

Norwegian Air Shuttle hat das zweite Quartal mit einem Netto-Gewinn von US$ 27,6 Millionen abgeschlossen.

Noch im letzten Jahr hatte die Airline in derselben Periode einen Verlust von US$ 9,7 Millionen vermelden müssen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni um 22,5 Prozent auf US$ 296 Millionen an und der Gewinn aus dem operativen Bereich kletterte auf US$ 34,7 Millionen. Der Yield verbesserte sich um 1,6 Prozent und erreichte US$ 9,6 Cents. Trotz Rezession meldete Air Shuttle einen Anstieg der Passagierzahlen um 18,8 Prozent auf 2,8 Millionen. Die RPKs stiegen um 17 Prozent auf 2,7 Milliarden bei ebenfalls auf 3,5 Milliarden ASKs angestiegener Kapazität. Die Auslastung der Gruppe war mit 78 Prozent gleich hoch wie in der Vergleichsperiode des letzten Jahres. In der ersten Jahreshälfte belief sich der Gewinn auf US$ 10,9 Millionen, das EBIT betrug US$ 13,8 Millionen.

