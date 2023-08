Norwegian erzielt Jahresgewinn

Norwegian Air Shuttle kann sich für das Jahr 2009 einen Rekordgewinn in ihre Bücher schreiben.

Die Airline schloss mit einem Nettogewinn von US$75,5 Millionen ab. Die Jahreseinnahmen für den skandinavischen Low-Cost-Carrier kletterten um 17 Prozent auf US$1,2 Milliarden, der EBIT erholte sich von einem Minus von US$57 Millionen im 2008 und erreichte ein Plus von US$96,8 Millionen. Die Passagierzahlen stiegen um 18 Prozent auf 10,9 Millionen an, nachdem die Airline ihr Angebot im letzten Jahr um sechzig neue Routen erweitert hatte. Die Auslastung lag bei 78 Prozent, einen Prozentpunkt tiefer als im Vorjahr, begleitet von einer Zunahme der Kapazität um 18 Prozent auf 13,5 Milliarden ASK. Air Shuttle will 2010 um weitere 30 Prozent wachsen, dies überwiegend durch den Austausch ihrer 737-300 mit neuen 737-800 Maschinen. Erwartet wird die Lieferung von 13 Flugzeugen dieses Typs. Norwegian kündigte ausserdem die Lancierung von neuen Flügen von Oslo und Stockholm nach Helsinki an.