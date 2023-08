Norwegian erzielt Gewinn

Norwegian kann trotz turbulenten Zeiten einen Gewinn von US$ 59,1 Millionen für das dritte Quartal ausweisen.

Damit hat sie ihren letztjährigen Gewinn verfünffacht und einen neuen Rekord in ihrer sechsjährigen Existenz als unabhängige europäische Airline erreicht. Die Passagierzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 27% auf 2,6 Mio, begleitet von einem Anstieg der Betriebseinnahmen um 48,9% auf US$ 280 Millionen. Der Betriebsgewinn stieg um 29,6% auf US$ 27,55 Mio an. Verglichen mit dem 3. Quartal des letzten Jahres stiegen die RPKs um 27% auf 2,25 Milliarden, gleichzeitig kletterten auch die ASKs um 35% auf 2,77 Milliarden, was in einer Senkung der Auslastung um sechs Prozentpunkte resultierte, diese betrug 81%. Der Yield lag um 6,5% höher auf 9 Cents.