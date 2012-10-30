Norwegian erwirtschaftet Gewinn

Der Low Cost Carrier aus Norwegen konnte im dritten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 628 Millionen Kronen bekannt geben, ein Jahr zuvor waren es 495 Millionen Kronen.

Der Low Cost Carrier aus Norwegen konnte im dritten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 628 Millionen Kronen (108 Millionen USD) bekannt geben, ein Jahr zuvor waren es 495 Millionen Kronen.