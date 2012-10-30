Norwegian erwirtschaftet Gewinn
30.10.2012 SRÄB
Der Low Cost Carrier aus Norwegen konnte im dritten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 628 Millionen Kronen bekannt geben, ein Jahr zuvor waren es 495 Millionen Kronen.
Der Low Cost Carrier aus Norwegen konnte im dritten Quartal 2012 einen Nettogewinn von 628 Millionen Kronen (108 Millionen USD) bekannt geben, ein Jahr zuvor waren es 495 Millionen Kronen.
Gegenüber der gleichen Vorjahresperiode stieg der Umsatz von 3,376 Milliarden Kronen auf 4,224 Milliarden Kronen. Die Aufwendungen stiegen von 2,170 Milliarden Kronen auf 3,126 Milliarden Kronen. Der Betriebsgewinn verschlechterte sich um 216 Millionen Kronen auf 707 Millionen Kronen. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,302 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, was einer Verbesserung von einem Prozentpunkt entspricht. Norwegian Air Shuttle betreibt eine Flotte bestehend aus 62 Boeing 737 Maschinen.