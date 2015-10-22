Norwegian bestellt Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle hat heute zusammen mit dem US-amerikanischen Flugzeugbauer den Kauf von neunzehn Boeing 787-9 und weiteren zehn Optionen auf diesen Typ bekanntgegeben.

Laut Boeing hat der neue Festauftrag nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von mehr als 5 Milliarden US Dollar. Norwegian betreibt momentan bereits acht Boeing 787-8 und hatte von der größeren Version bereits elf Maschinen in den Auftragsbüchern von Boeing. Mit dem neuen Festauftrag erhöht sich die Boeing 787-9 Bestellung von Norwegian auf insgesamt dreißig Maschinen.

Der Low-Cost-Carrier aus Norwegen will mit diesen zusätzlichen Dreamliner den Langstreckenmarkt über die nächsten Jahre massiv ausbauen.

Video: Boeing 787-9 Dreamliner