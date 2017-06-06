Norwegian bedient Hannover Alicante

Norwegian nimmt ein weiteres Ziel ab Hannover in ihren Streckenplan auf. Ab sofort geht es neben Málaga jetzt auch in die spanische Hafenstadt Alicante.

Zweimal wöchentlich – jeweils mittwochs und sonntags – geht es mit der norwegischen Fluggesellschaft direkt und günstig an die Costa Blanca. In der kommenden Woche baut Norwegian das Angebot ab Hannover weiter aus. Am 11. Juni 2017 kommt der Direktflug nach Palma de Mallorca hinzu – jeweils mittwochs und samstags.

Auf allen Strecken werden neue Maschinen vom Typ Boeing 737-800 eingesetzt. An Bord gibt es kostenloses WLAN.

Flughafen Hannover