Norwegian am sparen

Die norwegische Niedrigpreis Airline Norwegian Air Shuttle sieht sich gezwungen unrentable Strecken aus dem Sortiment zu nehmen.

Auch die europäischen Fluggesellschaften kommen zunehmend unter Druck. Mit den anhaltend hohen Treibstoffpreisen hat auch Norwegian nicht gerechnet. Die skandinavische Fluggesellschaft wird nun im Winterflugplan unrentable Flugrouten streichen und weniger schnell fliegen, um Treibstoffkosten zu sparen. Die Airline beabsichtigt die Flotte rascher mit neuen Treibstoffeffizienteren Flugzeugen zu erneuern.