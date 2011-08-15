Norwegian Air sieht mehr Passagiere

Norwegian Air Shuttle hat im Juli 2011 einundzwanzig Prozent mehr Passagiere befördert als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Insgesamt sah die Airline fast 1,6 Millionen Passagiere. Die Nachfrage gemessen in Sitzplatzkilometer verbesserte sich im vergangenen Monat um satte dreissig Prozent, während die Verkehrsleistung um 23 Prozent nach oben gefahren wurde. Die Auslastung lag bei rekordverdächtigen 89,2 Prozent. Der Yield, der durchschnittliche Umsatz pro Passagier und geflogenem Kilometer, ging um neun Prozent nach oben.