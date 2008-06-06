Norwegian Air mit mehr Verkehr und tieferem Yield

Der Low Cost Carrier Norwegian Air Shuttle meldet für den Monat Mai einen Anstieg des Verkehrvolumens mit gleichzeitigem Abfall des Yields.

Die Airline transportierte 612.381 Passagiere, was einer Zunahme von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht, der Yield fiel um 10% auf US$ 0,116. Die Revenue Passenger Kilometer stiegen um 27%. Der internationale Flugverkehr und die Kapazität gewannen beide 34% und führten zu einer Auslastung von 79%, gleich wie zur selben Zeit im letzten Jahr. Im Inland kletterte der Verkehr um 9%, während die Kapazität um 6% stieg und eine Auslastung von ebenfalls 79% erreicht wurde.