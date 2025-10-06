Norwegian Air Shuttle präsentiert Septemberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im September 2025 insgesamt 2,302 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

Das Angebot wurde von 3,541 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,603 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent aufgebaut, während sich die Nachfrage von 3,017 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,118 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im September bei 86,6 Prozent und damit um 1,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,126 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um vier Prozent tiefer bei 23,126 Millionen Passagieren.