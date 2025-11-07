Norwegian Air Shuttle präsentiert Oktoberzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle konnte im Oktober 2025 insgesamt 2,248 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

Das Angebot wurde von 3,437 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,464 Milliarden Sitzplatzkilometer um ein Prozent aufgebaut, während sich die Nachfrage von 2,985 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,025 Milliarden Sitzplatzkilometer um ein Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Oktober bei 87,3 Prozent und damit um 0,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,164 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um vier Prozent tiefer bei 22,288 Millionen Passagieren.