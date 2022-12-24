Norwegian Air Shuttle präsentiert Novemberzahlen

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im November 2022 insgesamt 1,375 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es Corona bedingt 1,005 Millionen Passagiere.

Das Angebot wurde von 1,430 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,122 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage von 1,096 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,686 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 79,5 Prozent, das waren drei Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 17,453 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im November 2019 waren es in derselben Zeitspanne noch 36,796 Millionen Passagiere.