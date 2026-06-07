Norwegian Air Shuttle präsentiert Maizahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Mai 2026 insgesamt 2,253 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Plus von drei Prozent.

Das Angebot wurde von 3,560 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,741 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünf Prozent erhöht, während sich die Nachfrage von 2,973 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,050 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Mai bei 81,5 Prozent und damit um zwei Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresmai.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,368 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 22,881 Millionen Passagieren.