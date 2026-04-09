Norwegian Air Shuttle präsentiert Märzzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im März 2026 insgesamt 1,677 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Plus von sechs Prozent.

Das Angebot wurde von 2,770 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,610 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent abgebaut, während sich die Nachfrage von 2,244 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,290 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im März bei 87,7 Prozent und damit um 6,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmärz.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,206 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 22,815 Millionen Passagieren.