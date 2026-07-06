Norwegian Air Shuttle präsentiert Junizahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Juni 2026 insgesamt 2,400 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Plus eines Prozents.

Das Angebot wurde von 3,698 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,991 Milliarden Sitzplatzkilometer um acht Prozent erhöht, während sich die Nachfrage von 3,268 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,337 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Juni bei 83,6 Prozent und damit um 4,8 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresjuni.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,392 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 23,007 Millionen Passagieren.