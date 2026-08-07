Norwegian Air Shuttle präsentiert Julizahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Norwegian Air Shuttle)

Norwegian Air Shuttle konnte im Juli 2026 insgesamt 2,701 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Plus fünf Prozent.

Das Angebot wurde von 4,129 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 4,392 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent erhöht, während sich die Nachfrage von 3,809 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 4,040 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Juli bei 92,0 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresjuli.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,529 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 23,040 Millionen Passagieren.