Norwegian Air Shuttle präsentiert Januarzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Januar 2026 insgesamt 1,239 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Rückgang von drei Prozent.

Das Angebot wurde von 2,247 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,099 Milliarden Sitzplatzkilometer um sieben Prozent abgebaut, während sich die Nachfrage von 1,843 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,801 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verschlechterte. Die Auslastung lag im Januar bei 85,8 Prozent und damit um 3,8 Prozentpunkte höher als im Vorjahresjanuar.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,089 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um ein Prozent tiefer bei 22,764 Millionen Passagieren.