Norwegian Air Shuttle präsentiert Februarzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im Februar 2026 insgesamt 1,321 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Plus von zwei Prozent.

Das Angebot wurde von 2,219 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,111 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünf Prozent abgebaut, während sich die Nachfrage von 1,879 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 1,888 Milliarden Sitzplatzkilometer um 0,5 Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Februar bei 89,5 Prozent und damit um 4,8 Prozentpunkte höher als im Vorjahresfebruar.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,117 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 22,773 Millionen Passagieren.