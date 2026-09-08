Norwegian Air Shuttle präsentiert Augustzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im August 2026 insgesamt 2,502 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Plus vier Prozent.

Das Angebot wurde von 3,979 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 4,110 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozent erhöht, während sich die Nachfrage von 3,417 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,547 Milliarden Sitzplatzkilometer um vier Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im August bei 86,3 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,615 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 23,081 Millionen Passagieren.