Norwegian Air Shuttle präsentiert Augustzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle konnte im August 2025 insgesamt 2,420 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von zwei Prozent.

Das Angebot wurde von 3,899 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,979 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent aufgebaut, während sich die Nachfrage von 3,345 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,420 Milliarden Sitzplatzkilometer ebenfalls um zwei Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im August bei 86,0 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahresaugust.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,087 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um fünf Prozent tiefer bei 21,920 Millionen Passagieren.