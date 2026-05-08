Norwegian Air Shuttle präsentiert Aprilzahlen

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Norwegian Air Shuttle konnte im April 2026 insgesamt 2,015 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Plus von vier Prozent.

Das Angebot wurde von 3,194 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,288 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent abgebaut, während sich die Nachfrage von 2,666 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,714 Milliarden Sitzplatzkilometer um zwei Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im April bei 82,6 Prozent und damit um 0,9 Prozentpunkte tiefer als im Vorjahresapril.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,292 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um zwei Prozent tiefer bei 22,849 Millionen Passagieren.