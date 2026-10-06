Norwegian Air Shuttle mit solidem September

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian Air Shuttle konnte im September 2026 insgesamt 2,447 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Plus von sechs Prozent.

Das Angebot wurde von 3,603 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,833 Milliarden Sitzplatzkilometer um sechs Prozent erhöht, während sich die Nachfrage von 3,117 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,339 Milliarden Sitzplatzkilometer um sieben Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im September bei 87,1 Prozent und damit um 0,6 Prozentpunkte höher als im Vorjahresseptember.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,760 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um drei Prozent tiefer bei 23,119 Millionen Passagieren.