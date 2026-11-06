Norwegian Air Shuttle mit solidem Oktober

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 MAX 8 (Foto: Norwegian Air Shuttle)

Norwegian Air Shuttle konnte im Oktober 2026 insgesamt 2,370 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Plus von sechs Prozent.

Das Angebot wurde von 3,464 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,620 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünf Prozent erhöht, während sich die Nachfrage von 3,021 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,229 Milliarden Sitzplatzkilometer um sieben Prozent verbesserte. Die Auslastung lag im Oktober bei 89,2 Prozent und damit um zwei Prozentpunkte höher als im Vorjahresoktober.

Rollend über die letzten zwölf Monate gerechnet, konnte die Tiefpreisgesellschaft aus Norwegen 23,875 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark um drei Prozent tiefer bei 23,161 Millionen Passagieren.