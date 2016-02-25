Norwegian übernimmt Boeing 787-9

Norwegian Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle konnte am 24. Februar 2016 bei Boeing ihre erste Boeing 787-9 übernehmen.

Norwegian betreibt bereits die Boeing 787-8, nun stößt die gestreckte Version zur Dreamliner Flotte von Norwegian. Der norwegische Low Cost Carrier hat bei Boeing insgesamt dreißig Boeing 787-9 bestellt. Der erste kommerzielle Flug dieses 787-9 Dreamliners von Norwegian, der die schwedische Schauspielerin Greta Garbo auf dem Seitenleitwerk abgebildet trägt, soll am 27. Februar von Oslo nach Orlando führen. Norwegian Air Shuttle will mit diesen zusätzlichen Dreamliner den Langstreckenmarkt über die nächsten Jahre massiv ausbauen.