Norwegian übernimmt Boeing 737 mit Sky Interior

Norwegian hat kürzlich ihre erste Boeing 737-800 mit der neuen Inneneinrichtung Sky Interior erhalten.

Die Sky Interior Kabineneinrichtung bietet durch eine optimierte Raumnutzung und einer neuen Beleuchtung den Fluggästen mehr Platz und Komfort. Neben diesen direkt sichtbaren Verbesserungen konnte der Geräuschpegel durch eine bessere Schallisolierung gesenkt werden. Für die Boeing 737 Modelle mit der Sky Interior Kabine liegen bei Boeing von 60 Betreibern bereits mehr als 1400 Bestellungen vor.