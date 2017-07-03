Norwegian übernimmt Boeing 737 MAX

Norwegian Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Als erste Fluggesellschaft in Europa konnte Norwegian Air Shuttle am 29. Juni 2017 zwei Boeing 737 MAX 8 übernehmen.

Die beiden Boeing 737 MAX 8 wurden Norwegian im Seattle Delivery Center von Boeing feierlich übergeben. „Wir haben die Auslieferung unserer Boeing 737 MAX ungeduldig erwartet, wir sind überglücklich über den heutigen Flottenzugang“, wird Norwegian Geschäftsleiter Bjørn Kjos in einer Pressemeldung von Boeing zitiert. Die neuen Boeing 737 MAX 8 sollen auf Transatlantikverbindungen zwischen Irland sowie Großbritannien und der Ostküste der Vereinigten Staaten zum Einsatz kommen. In diesem Jahr kann Norwegian noch vier weitere Boeing 737 MAX übernehmen.

Norwegian ist die sechstgrößte Low Cost Airline der Welt und setzt auf ihren Routen bereits mehr als 100 Boeing 737-800 sowie Dreamliner der Typen 787-8 und 787-9 ein. Insgesamt 108 weitere 737 MAX 8 sowie 19 zusätzliche 787-9 hat die Fluggesellschaft aus Norwegen bestellt.