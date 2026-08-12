Norwegens Flughäfen präsentieren Junizahlen

Flughafen Bergen (Foto: Avinor)

Die Avinor-Flughäfen in Norwegen verzeichneten im Juli 5,1 Millionen Passagiere, der internationale Passagierverkehr gilt dabei als Wachstumsmotor.

Die norwegischen Flughäfen von Avinor zählten im Juli 2026 insgesamt 5,14 Millionen Passagiere, ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das stärkste Wachstum verzeichnete der internationale Reiseverkehr.

Die Zahl der internationalen Passagiere erreichte 2,78 Millionen, ein Anstieg von 1,7 Prozent, während der Inlandsverkehr um 0,6 Prozent auf 2,31 Millionen Passagiere zunahm. Die Anzahl der Flugbewegungen blieb mit 53.836 weitgehend stabil, ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 reisten fast 31 Millionen Passagiere über die Flughäfen von Avinor, 2 Prozent mehr als im entsprechenden Zeitraum 2025. Der internationale Verkehr stieg im bisherigen Jahresverlauf um 3 Prozent, der Inlandsverkehr hingegen nur um 1 Prozent.

Die Entwicklung der größten norwegischen Flughäfen verlief unterschiedlich. Der Flughafen Oslo verzeichnete im Vergleich zum Juli 2025 nahezu unveränderte Passagierzahlen, während Stavanger einen leichten Rückgang hinnehmen musste. Der Flughafen Bergen Flesland setzte seinen starken Aufwärtstrend mit einem Wachstum von 7 Prozent fort, während der Flughafen Trondheim Værnes einen Anstieg von 4 Prozent verzeichnete.

Seit Jahresbeginn hat Bergen bereits über vier Millionen Passagiere abgefertigt, 7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Avinor führte den Anstieg unter anderem auf die hohe Nachfrage nach Westnorwegen bei inländischen und internationalen Besuchern zurück.

Laut Avinor belegen die Zahlen die anhaltend starke Nachfrage nach Sommerreisen trotz der Befürchtungen hinsichtlich möglicher Arbeitskämpfe im Luftfahrtsektor.