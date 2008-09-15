Norwegen will Veränderung bei SAS

Die norwegische Regierung wird jedes Angebot, das sie für die skandinavische Airline SAS erhält, prüfen.

Das Unternehmen brauche Veränderungen, sagte der Handelsminister am Samstag. Gerüchte lassen verlauten, dass Lufthansa Interesse an SAS habe. SAS bestätigte, dass sie strategische Möglichkeiten verfolge, Namen wurden aber keine genannt. Lufthansa äusserte sich nicht.

Die Koordination zwischen den Regierungen von Schweden, Dänemark und Norwegen, die gemeinsam 50 Prozent an SAS halten, erschwert jeden Deal.