Northwest schreibt US$ 317 Millionen Verlust

Northwest Airlines Corp. muss das dritte Quartal wie viele andere Airlines mit einem durch ungünstiges Fuel Hedging verursachten Verlust abschliessen.

Michigans grösste Airline lag Ende des 3. Quartals mit US$ 317 Millionen in den roten Zahlen, im letzten Jahr konnte sie für dieselbe Periode noch einen Gewinn von US$ 244 Mio ausweisen. Der Umsatz stieg hingegen um 12,4% auf fast US$ 3,8 Milliarden. Ohne den Verlust durch den plötzlich gesunkenen Treibstoffpreis hätte Northwest einen Gewinn von US$ 93 Millionen erzielt. Der Yield stieg um 8,2%. Die Aktie der Airline lag heute früh mit einem Plus von 6 Cents bei US$ 12,09.